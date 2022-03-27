الليبيان القانقا وامشيع عضوان في اللجنة الفنية لـ«الرماية العربية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن الاتحاد العربي للرماية خلال اجتماعه الذي عقد أخيرًا بالكويت قرار بتشكيل اللجنة الفنية العليا للاتحاد برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالله الحمادي، والمقرر حمد الرويسات «الكويت»، وعضوية عبدالرزاق القانقا «ليبيا»، ومحسن سعد «السودان»، وعبداللطيف زكدي «المغرب».

كما تم تشكيل اللجنة الفنية للرماية بالخرطوش برئاسة مجدي لطفي إسكندر «مصر»، والمقرر محمد جاسم «الكويت»، وعضوية سالم عبدالعزيز امشيع «ليبيا»، وسعود القحطاني «قطر»، وخالد خلفاوي «تونس».

ضم التشكيل أيضًا، حسن محمد هدية «الإمارات»، ونورالدين إبراهيم «البحرين»، وإبراهيم المطيري «السعودية»، ومحمد قانون «المغرب»، وساسين جورج «لبنان»، وسبق سعيد «عمان»، وعبدالجليل لزريق «الجزائر»، وسنان جميل «العراق».