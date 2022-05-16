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الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 16 مايو 2022, 12:56 مساء
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس. (الإنترنت)
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، الفوز على نظيره على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وسيطر فريق الأهلي طرابلس على مجريات الشوط الأول من حيث الاستحواذ وتنويع اللعب، والضغط على وسط الملعب، وحرم حكم المباراة الزامبي بكاري جاساما، «الزعيم» من ركلتي جزاء وخطأ واضح يستوجب خروج البطاقة لحمراء لمدافع فريق أولاندور.

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وجاء هدف الأهلي طرابلس في الدقيقة (88)، من تسديدة قوية لعلي أبوعرقوب، لكنه لم يكن كافيا لتأهل فريقه، نظرا لفوز أورلاندو بمباراة الذهاب على الأراضي الليبية بنتيجة (2-0).

الأهلي طرابلس يفتح النار على بكاري جاساما
ونشر نادي الأهلي طرابلس، بيانا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتقد فيه الحكم جاساما، قائلا: النادي الأهلي متمثل في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة، عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرا لسمعته السيئة وقرارته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وأسهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات.

وأوضح بيان الأهلي: «اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب. اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي، مؤكدا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها».

وتابع الأهلي في بيانه: «جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع وبنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة. لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على الأصعدة كافة».

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