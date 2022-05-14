الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق «الأهلي طرابلس» إلى جوهانسبرغ لمواجهة فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة «الكونفدرالية»، بعد رحلة طويلة من طرابلس إلى إسطنبول، ثم إلى جنوب أفريقيا استغرقت أكثر من 18 ساعة.

يأتي هذا بعد أن عجزت السلطات الليبية عن توفير رحلة خاصة للبعثة بسبب عدم الحصول على الطائرة الرئاسية، التي كان من المقرر أن تسافر عليها البعثة صباح الخميس.

ومكث الفريق أكثر من 12 ساعة انتظارًا في المطار، حيث دخلت الطائرة الرئاسية في عملية صيانة وعدم وجود طائرة أخرى بديلة، ما أخر سفر البعثة على الرحلات العادية.

- تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا

وكانت إدارة نادي «الأهلي طرابلس» خاطبت الرئاسة منذ الثامن من مايو الجاري، بشأن سفر الفريق على متن الطائرة الرئاسية يوم الخميس.

التأخير في السفر جاء ضد مصلحة فريق «الأهلي طرابلس»، حيث استغرقت الرحلة من طرابلس إلى جنوب أفريقيا نحو 18 وهو ما سبب إرهاقًا للاعبين ومعاناة السفر والتنقل قبل المباراة بـ24 ساعة، حيث تقام غدًا الأحد.



ويغيب عن موقعة جنوب أفريقيا لاعبون مؤثرون من بينهم المهاجمان أنيس السلتو ومعتز المهدي، والجناح محمد الطبال واللاعب المحوري محمد الترهوني.

وقد ضمت البعثة في جنوب أفريقا في حراسة المرمى محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي وأيمن التيهار.. وفي خط الدفاع: أحمد التربي ومنصور رزق ووسام أبوسنينة ومأب شكري وعلي معتوق ومحمد المنير ومؤيد جدور ومحمود عكاشة وجهاد الأشهب.

وفي خط الوسط: امحمد مفتاح وعلي أبوعرقوب وأيوب عياد ومحمد الفقيه ومحمد أبوزريق وطلحة رزق وبدر حسن.

وفي خط الهجوم: صالح الطاهر ومعتز أبوشينة.

«الأهلي طرابلس» في حاجة ملحة للفوز بأكثر من هدفين أو الفوز بهدفين للاحتكام إلى ركلات الترجيح بعد خسارته في ملعبه بنتيجة هدفين دون رد.