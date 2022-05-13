تأجيل رحلة بعثة الأهلي طرابلس إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأجلت رحلة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، إلى جنوب أفريقيا لمواجه نظيره فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي في إياب الدور النصف نهائي الكونفدرالية، إلى غدا السبت.

وجاء التأجيل بسبب عدم الحصول على الطائرة الرئاسية، والتي كان من المقرر أن تسافر عليها البعثة صباح أمس الخميس، وبعد أن مكث الفريق أكثر من 12 ساعة انتظار في المطار، ويرجع السبب لدخول الطائرة الرئاسية في عملية الصيانة.

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وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر خاصة، أن بعثة الفريق تسافر على متن طائرة خاصة جرى استئجارها، ومن المقرر أن تنطلق بالفريق صباح غدا السبت.

إرهاق اللاعبين

وكانت إدارة نادي الأهلي طرابلس خاطبت الرئاسة منذ الثامن من مايو الجاري، بشأن سفر الفريق على متن الطائرة الرئاسية يوم الخميس.

التأخير في السفر لا يخدم مصلحة فريق الأهلي طرابلس، حيث تستغرق الرحلة من طرابلس إلى جنوب أفريقيا حوالي 9 ساعات، وهو ما يسبب إرهاق للاعبين ومعاناة السفر والتنقل مع العلم أن المباراة ستقام في اليوم التالي الأحد.

سقوط الأهلي طرابلس

وخسر فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته أمام ضيفه «أورلاندو بيراتس» بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد الماضي، بملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول وسط ارتباك واضح على عناصر الفريق ورهبة، وكان مردوده سلبيا في الخطوط الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم. وسجل إينوسنت مايلا الهدف الأول لـ«أورلاندو بيراتس» بعد مرور ثماني دقائق من بداية المباراة، وأضاف غودمان موسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

ماذا يحتاج الأهلي طرابلس؟

بنتيجة الذهاب صعَّب فريق الأهلي طرابلس على نفسه التأهل إلى المباراة النهائية؛ إذ أصبح في حاجة للفوز الأحد المقبل، في جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة أو الفوز بنتيجة هدفين لصفر والاحتكام إلى ركلات الترجيح.