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الأهلي طرابلس يخسر في ملعبه ويصعب المهمة على نفسه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 08 مايو 2022, 10:41 مساء
الأهلي طرابلس يخسر في ملعبه ويصعب المهمة على نفسه
دخول فريق الأهلي طرابلس وضيفه أورلاندو بيراتس إلى ملعب شهداء بنينا في بنغازي، الأحد 8 مايو 2022. (لقطة مثبتة من بث مباشر)
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خسر فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته أمام ضيفه «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، بملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول وسط ارتباك واضح على عناصر الفريق ورهبة، وكان مردوده سلبيًا في الخطوط الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم.

تحسّن أداء الأهلي في الشوط الثاني ولكن دون أي فاعلية، ولم يكن الفريق في يومه بسبب أخطاء التشكيلة وعدم دراسة الخصم بصورة جيدة وغياب التوفيق في معالجة الأخطاء خلال المباراة.

- تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
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وبهذه النتيجة صعَّب فريق الأهلي طرابلس على نفسه التأهل إلى المباراة النهائية؛ إذ أصبح في حاجة للفوز الأسبوع المقبل في جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة أو الفوز بنتيجة هدفين لصفر والاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تأهل تاريخي لـ«الأهلي طرابلس»
وحسم «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره نادي «الاتحاد» الليبي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما الأحد 25 أبريل الماضي، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة.

بينما تأهل «أورلاندو بيراتس» لنصف نهائي «الكونفدرالية» بعد إقصاء نظيره «سيمبا» التنزاني.

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