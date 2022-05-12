Atwasat

بعثة الأهلي طرابلس تطير إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 12 مايو 2022, 02:40 مساء
بعثة الأهلي طرابلس تطير إلى جنوب أفريقيا
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
alwasat radio

تتحول، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، إلى جنوب أفريقيا، على متن طائرة خاصة لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وخسر فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته أمام ضيفه «أورلاندو بيراتس» بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد الماضي، بملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية.

- لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
- «كاف» يختار نيجيريا لنهائي «الكونفدرالية».. والأهلي طرابلس يراقب
- الأهلي طرابلس يخسر في ملعبه ويصعب المهمة على نفسه

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول وسط ارتباك واضح على عناصر الفريق ورهبة، وكان مردوده سلبيًا في الخطوط الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم. وسجل إينوسنت مايلا الهدف الأول لـ«أورلاندو بيراتس» بعد مرور ثماني دقائق من بداية المباراة، وأضاف غودمان موسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

ماذا يحتاج الأهلي طرابلس؟
بنتيجة الذهاب صعَّب فريق الأهلي طرابلس على نفسه التأهل إلى المباراة النهائية؛ إذ أصبح في حاجة للفوز الأحد المقبل، في جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة أو الفوز بنتيجة هدفين لصفر والاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تأهل تاريخي لـ«الأهلي طرابلس»
وحسم «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره نادي «الاتحاد» الليبي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما الأحد 25 أبريل الماضي، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة. بينما تأهل «أورلاندو بيراتس» لنصف نهائي «الكونفدرالية» بعد إقصاء نظيره «سيمبا» التنزاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»

لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»
إدريس بن الطيب في أمسية شعرية بمنتدى أصدقاء المسرح

إدريس بن الطيب في أمسية شعرية بمنتدى أصدقاء المسرح
حفل معايدة للأدباء والفنانين ببيت إسكندر

حفل معايدة للأدباء والفنانين ببيت إسكندر
تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)

تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق عام في البلاد بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإغلاق عام في البلاد بعد تسجيل أول إصابة بـ«كورونا»
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في البقاء

الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في ...
قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس

قناة «الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس
مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا

مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا
تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي

تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف «سداسي التتويج» بالدوري
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف «سداسي التتويج» بالدوري
«سداسي التتويج» بالدوري الليبي على ملاعب محايدة
«سداسي التتويج» بالدوري الليبي على ملاعب محايدة
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في البقاء
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش...
لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»
لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في ......
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
المزيد
فوز دارنس وقار يونس والأولمبي في دوري اليد
فوز دارنس وقار يونس والأولمبي في دوري اليد...
بادرة طيبة من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية تجاه مدرب الجزائر
بادرة طيبة من الاتحاد الليبي للكرة الحديدية تجاه مدرب ......
بعثة الأهلي طرابلس تطير إلى جنوب أفريقيا
بعثة الأهلي طرابلس تطير إلى جنوب أفريقيا...
لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي التتويج»
لاعب فريق الوحدة السابق ينتقد رئيس اتحاد الكرة بسبب «سداسي ......
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة ينعش آماله في البقاء
الدوري الممتاز: الاتحاد المصراتي يسهم في هبوط الشط.. والمحلة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط