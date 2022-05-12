بعثة الأهلي طرابلس تطير إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتحول، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، إلى جنوب أفريقيا، على متن طائرة خاصة لمواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وخسر فريق الأهلي طرابلس نتيجة مباراته أمام ضيفه «أورلاندو بيراتس» بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد الماضي، بملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بالكونفدرالية.

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جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول وسط ارتباك واضح على عناصر الفريق ورهبة، وكان مردوده سلبيًا في الخطوط الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم. وسجل إينوسنت مايلا الهدف الأول لـ«أورلاندو بيراتس» بعد مرور ثماني دقائق من بداية المباراة، وأضاف غودمان موسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

ماذا يحتاج الأهلي طرابلس؟

بنتيجة الذهاب صعَّب فريق الأهلي طرابلس على نفسه التأهل إلى المباراة النهائية؛ إذ أصبح في حاجة للفوز الأحد المقبل، في جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة أو الفوز بنتيجة هدفين لصفر والاحتكام إلى ركلات الترجيح.