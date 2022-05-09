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لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 02:26 مساء
لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟
مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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لم يكن يتوقع أشد المتشائمين أن يخرج الأهلي طرابلس بنتيجة الخسارة بهدفين دون مقابل أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي بطولة «الكونفدرالية» على أرضه في ملعب بنينا بمدينة بنغازي.

خسر الأهلي طرابلس بنتيجة مخيبة للآمال باتت تضعف من آماله قبل لقاء الإياب في جنوب أفريقيا، الأحد المقبل.

- الأهلي طرابلس يخسر في ملعبه ويصعب المهمة على نفسه

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول وسط ارتباك واضح على عناصر الفريق الأهلاوي، وكان مردوده سلبيا في الخطوط الثلاثة، الدفاع والوسط والهجوم.

سجل إينوسنت مايلا الهدف الأول لأورلاندو بيراتس في الدقيقة 7، قبل أن يضيف زميله غودمان موسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني، دون جدوى في تعدل النتيجة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لتزيد الأعباء النفسية والفنية على ممثل الكرة الليبية الوحيد الباقي في المنافسات الأفريقية لهذا الموسم.

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