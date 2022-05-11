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«كاف» يختار نيجيريا لنهائي «الكونفدرالية».. والأهلي طرابلس يراقب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 03:34 مساء
«كاف» يختار نيجيريا لنهائي «الكونفدرالية».. والأهلي طرابلس يراقب
مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، إقامة نهائي كأس «الكونفدرالية» نسخة (2021-2022) على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الجمعة 20 مايو الجاري، على أن يتم تحديد وقت انطلاق المباراة فيما بعد، وتعد تلك المرة الأولى التي يقام فيها نهائي رئيسي لكأس «الكونفدرالية» في ملعب جودسويل أكبابيو الدولية في أويو.

- لماذا انهار الأهلي طرابلس على أرضه في 22 دقيقة أمام أورلاندو بيراتس بـ«الكونفدرالية»؟

ويتواجد الأهلي طرابلس ونهضة بركان المغربي ومازيمبي الكونغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في المربع الذهبي لكأس «الكونفدرالية».

مباراتا ذهاب نصف النهائي انتهت بفوز مازيمبي على نهضة بركان (1-0) على ملعب الأول، بينما خسر الأهلي طرابلس على ملعبه بنتيجة (2-0) لصالح أورلاندو بيراتس، وسط ترقب لمواجهة الإياب الأحد المقبل.

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