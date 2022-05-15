تشكيل هجومي للأهلي طرابلس أمام أورلاندو في جنوب أفريقيا بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختار مدرب فريق الأهلي طرابلس فتحي الجبال تشكيل فريق الأهلي أمام أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي «الكونفدرالية» على ملعب الأخير.

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ضمت التشكلية الرسمية كلًا من: محمد نشنوش في حراسة المرمى، ووسام بوسنينة وأحمد التربي وعلي معتوق ومحمود عكاشة في خط الدفاع.



وفي خط الوسط: أيوب عياد ومؤيد جدور ومحمد الفقيه ومحمد أبوزريق وفي خط الهجوم محمد منير وصالح الطاهر.

ضمت قائمة الاحتياط: عبدالحكيم التركي وجهاد الأشهب ومنصور رزق وامحمد مفتاح وعلي أبوعرقوب وماب شكري وطلحة رزق وبدر حسن ومعتز أبوشينة.