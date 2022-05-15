تشكيل هجومي للأهلي طرابلس أمام أورلاندو في جنوب أفريقيا بـ«الكونفدرالية»

اختار مدرب فريق الأهلي طرابلس فتحي الجبال تشكيل فريق الأهلي أمام أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي «الكونفدرالية» على ملعب الأخير.
- الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»
ضمت التشكلية الرسمية كلًا من: محمد نشنوش في حراسة المرمى، ووسام بوسنينة وأحمد التربي وعلي معتوق ومحمود عكاشة في خط الدفاع.
وفي خط الوسط: أيوب عياد ومؤيد جدور ومحمد الفقيه ومحمد أبوزريق وفي خط الهجوم محمد منير وصالح الطاهر.
ضمت قائمة الاحتياط: عبدالحكيم التركي وجهاد الأشهب ومنصور رزق وامحمد مفتاح وعلي أبوعرقوب وماب شكري وطلحة رزق وبدر حسن ومعتز أبوشينة.
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