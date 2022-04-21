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أبومليانة في نصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 21 أبريل 2022, 02:19 مساء
أبومليانة في نصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
فريق أبومليانة. (الإنترنت)
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جرت أمس على ملعب نادي المجد بطرابلس، ثالث مباريات الدور الربع نهائي لبطولة شعماش لقدامى اللاعبين، جمعت الوحدة وأبومليانة.

وانتهى الشوط الأول بين الوحدة وأبومليانة بالتعادل بهدف لمثله، بادر الوحدة بالتسجيل عن طريق لاعبه العربي الصادق، وعدل لأبومليانة صبري قريعة.

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وفى الشوط الثاني أضاف أبومليانة هدفه الثاني بإمضاء لاعبه حسين عمار، وتمكن الوحدة من تعديل النتيجة بهدف مفتاح غيضان.

وأضاف بعدها فريق أبومليانة هدفين عن طريق لاعبيه حسن عمار، وصبري قريعة، ليتفوق أبومليانة بنتيجة المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويخطف ورقة التأهل الثالثة للدور النصف نهائي للبطولة. وأدار المباراة الحكمان الشارف الفزاني، ومحمد امبيص.

مباريات اليوم الخميس
واليوم الخميس سيجمع اللقاء بين المدينة أول المجموعة الرابعة، مع الشرطة ثاني المجموعة الثالثة، والفائز سيكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي (الدور النصف نهائي).

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