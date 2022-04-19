المجد في نصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تأهل، أمس الإثنين، فريق المجد إلى الدور نصف النهائي في بطولة الفقيد عبدالحميد شعماش لقدامى اللاعبين، بعد فوزه على قدامى الأهلي طرابلس بالغياب وبنتيجة (2-0).

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة رفضت طلب نادي الأهلي طرابلس بإضافة لاعب لقائمة الفريق في الدورة، كون ذلك مخالفًا للمادة 18 من اللائحة المنظمه للبطولة، والتي تنص على عدم إشراك أي لاعب في الأدوار النهائية غير مقيد بكشف الفريق.

واليوم الثلاثاء، 18 رمضان، ستقام ثاني مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، وتجمع الشط أول المجموعة 2 مع الظهرة ثان 1، وغدًا الأربعاء 19 رمضان، أبومليانة أول 3 يتبارى مع الوحدة ثان 4، والخميس 20 رمضان، المدينة أول 4 يلتقي الشرطة ثان 3.

يشار إلى أن الدور ربع نهائي وبقية أدوار البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.