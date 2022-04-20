الشط يتأهل إلى نصف نهائي بطولة شعماش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت على ملعب نادي المجد بطرابلس، أمس الثلاثاء، ثاني مباريات الدور ربع نهائي لبطولة المرحوم شعماش لقدامى اللاعبين وجمعت الشط مع الظهرة، واهتزت فيها الشباك 7 مرات.

سير المباراة

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الشط بهدف لصفر بإمضاء اللاعب تامر الفرجاني، وفي الشوط الثاني أضاف الشط هدفين عن طريق اللاعبين ناصر صليل وسالم الرواني، بعدها قلص الظهرة الفارق بهدف لاعبه مجدي علي.

أضاف بعدها الشط هدفين بإمضاء ياسين الشبيني وناجي الشوشان، وذلل الظهرة الفارق بهدف لاعبه يوسف الحراري لتنتهي المباراة بفوز الشط بنتيجة خمسة أهداف لهدفين (5-2) أدار المباراة الحكمان محمد الهوني ومحمد الثموني.

أجندة المباريات

تقام الأربعاء 19 رمضان، مباراة أبومليانة أول 3 أمام الوحدة ثان 4، والخميس 20 رمضان، المدينة أول 4 يلتقي الشرطة ثان 3.

يشار إلى أن الدور ربع نهائي وبقية أدوار البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.