انطلاق البطولة العربية لأندية الطائرة في نسختها الـ40

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة في نسختها الـ40 بقاعتي رادس وسيدي بورسعيد بتونس، وبمشاركة 15 فريقا وزعت على أربع مجموعات.

ويشهد اليوم الافتتاحى للبطولة، إقامة 5 مباريات الأهلي طرابلس يلتقى الريان القطري، والكويت الكويتي يتبارى مع الصداقة الفلسطيني، وخبيل اليمني مع مستقبل المرسي التوتسي، والبشمركه العراقي مع دار كليب البحريني، والأولمبي الجزائري يتبارى مع الترجي التونسي.

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وجاءت مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: الترجي الرياضي التونسي، وكاظمة الكويتي، والأولمبي الكتامي الجزائري، وشباب الحسين الأردني.

المجموعة الثانية: ضمت فرق الأهلى طرابلس الليبي، والكامل والوافي العماني، والريان القطري، والكويت الكويتي، والصداقة الفلسطيني.

المجموعة الثالثة: تكونت من فرق مستقبل المرسى وسنجل الفلسطيني وخيبل اليمني وغاز الجنوب العراقي والأهلي القطري.

المجموعة الرابعة: احتوت على فرق البشمركة العراقي، والسيب العماني، والشعلة اليمني، ودار كليب البحريني.

يذكر أن النسخة الأولى لبطولة الأنديه العربية للكرة الطائرة نظمت بطرابلس العام 1978، وتوج بلقبها نادي الترسانة الليبي، ويعد نادي الأهلي المصري الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة برصيد 7 ألقاب، توج بها أعوام 1987- 2001- 2002- 2004- 2005- 2010- 2020، ويلاحقه الصفاقسي التونسي برصيد 6 ألقاب توج بها أعوام 1983- 1985- 1999- 2000- 2008- 2013 .