صفقات «شتوية» مهمة لـ«الأهلي طرابلس» خلال معسكر مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت إدارة نادي «المغرب الفاسي» أنها توصلت إلى اتفاق مع اللاعب محمد الفقيه يقضي بتمديد العقد الاحترافي، الذي يربطه بالنادي لموسم إضافي وإعارته إلى نادي «الأهلي طرابلس» حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري لمدة ستة أشهر.

ويدخل فريق «الأهلي طرابلس» في معسكر خارجي بمصر في الثالث من فبراير المقبل استعدادًا لملاقاة فريق «بيرميداز» المصري في أولى مباريات دوري المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ووصل إلى طرابلس مدير الكرة بالنادي، حسام الحاج علي، لاستلام مهامه بعد أن تعاقدت معه اللجنة التسييرية خلال الفترة الماضية، كما تم فسخ عقود المحترفين جاك زو، والتونسي محمد المثناني، والموريتاني عبدول يا، بينما تنتظر إدارة النادي وصول بطاقة محمد أبوزريق لاعب «الرمثا» الأردني.

وكانت اللجنة التسييرية عززت صفوف فريق «الأهلي طرابلس» بالمهاجم أنيس السلتو ومحمد الترهوني، وفي انتظار محترف أفريقي جديد لاستكمال القائمة الأفريقية.