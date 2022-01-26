Atwasat

وزير الرياضة يتحدث عن الاتحادات الرياضية في حفل شهد تكريم محرر «الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 26 يناير 2022, 12:18 صباحا
وزير الرياضة يتحدث عن الاتحادات الرياضية في حفل شهد تكريم محرر «الوسط»
جانب من تكريم محرر الوسط من قبل وزير الرياضة. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، إن الاتحادات الصغيرة حققت العديد من الإنجازات، بعكس الاتحادات الكبيرة التي لم تحقق أي شىء نتيجة للظروف التي كانت تعيشها بلادنا.

وأبدى وزير الرياضة، سعادته من الاتحادات الصغيرة، خاصة في الألعاب الفردية، التي حققت القلائد الذهبية والفضة والبرونز، أفريقيا وعربيا وعالميا في الموسم الرياضي 2021.

- وزير الرياضة يتعهد بدعم الاتحادات والأولوية لهؤلاء
- بالصور.. الجويفي يبحث متطلبات قطاع الرياضة بمنطقة تاجوراء
- وزير الرياضة يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين ويتفقد منطقة التميمي بدرنة (صور)

وجاءت كلمة وزير الرياضة، خلال حفل حضره عدد من الشخصيات ورؤساء الاتحادات والشخصيات الرياضية، وكُرم ضمن الاحتفالية؛ محرر «الوسط»، الإعلامي الصديق سالم قواس، من قبل وزير الرياضة، بالإضافة إلى تكريم عدد ن الشخصيات الإعلامية والتي قدمت الكثير في المجال الرياضي هذا الموسم 2021.

جانب من تكريم محرر الوسط من قبل وزير الرياضة. (الإنترنت)
جانب من تكريم محرر الوسط من قبل وزير الرياضة. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس

المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس
عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية

عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية
وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»
تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا

تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا
وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طائرتا العروبة والوحدة تهبطان للدرجة الثانية
طائرتا العروبة والوحدة تهبطان للدرجة الثانية
حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد
حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد
«كاف» يعتمد ملعب «شهداء بنينا» مجددا
«كاف» يعتمد ملعب «شهداء بنينا» مجددا
بارتي الأولى عالميا تسحق بيغولا وتبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
بارتي الأولى عالميا تسحق بيغولا وتبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة...
جعفر رئيسا للاتحاد الليبي للرياضات الشعبية
جعفر رئيسا للاتحاد الليبي للرياضات الشعبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا...
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات...
المزيد
وزير الرياضة يتحدث عن الاتحادات الرياضية في حفل شهد تكريم محرر «الوسط»
وزير الرياضة يتحدث عن الاتحادات الرياضية في حفل شهد تكريم ......
منتخب سلة ليبيا يفوز على الزهور المصري وديا قبل السفر لدبي
منتخب سلة ليبيا يفوز على الزهور المصري وديا قبل السفر لدبي...
قرعة سداسي الطائرة بفندق الماسة بمصراتة
قرعة سداسي الطائرة بفندق الماسة بمصراتة...
جعفر رئيسا للاتحاد الليبي للرياضات الشعبية
جعفر رئيسا للاتحاد الليبي للرياضات الشعبية...
بارتي الأولى عالميا تسحق بيغولا وتبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
بارتي الأولى عالميا تسحق بيغولا وتبلغ نصف نهائي أستراليا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط