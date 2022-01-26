وزير الرياضة يتحدث عن الاتحادات الرياضية في حفل شهد تكريم محرر «الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قال وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، إن الاتحادات الصغيرة حققت العديد من الإنجازات، بعكس الاتحادات الكبيرة التي لم تحقق أي شىء نتيجة للظروف التي كانت تعيشها بلادنا.

وأبدى وزير الرياضة، سعادته من الاتحادات الصغيرة، خاصة في الألعاب الفردية، التي حققت القلائد الذهبية والفضة والبرونز، أفريقيا وعربيا وعالميا في الموسم الرياضي 2021.

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وجاءت كلمة وزير الرياضة، خلال حفل حضره عدد من الشخصيات ورؤساء الاتحادات والشخصيات الرياضية، وكُرم ضمن الاحتفالية؛ محرر «الوسط»، الإعلامي الصديق سالم قواس، من قبل وزير الرياضة، بالإضافة إلى تكريم عدد ن الشخصيات الإعلامية والتي قدمت الكثير في المجال الرياضي هذا الموسم 2021.

جانب من تكريم محرر الوسط من قبل وزير الرياضة. (الإنترنت)