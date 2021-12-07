بالصور.. الجويفي يبحث متطلبات قطاع الرياضة بمنطقة تاجوراء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 09:20 مساء
وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، يعقد اجتماعا موسعا مع قطاع الرياضة بمنطقة تاجوراء. (الإنترنت)

عقد ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا مع كل من النائب الصادق الكحيلي، والنائب خالد الأسطى نائب عن دائرة تاجوراء وعزالدين ماشينة رئيس نادي «التحرير»، وأبوبكر الزياني رئيس نادي «بالأشهر».

وحضر الاجتماع عبدالرزاق الدبه مدير مكتب الرياضة بتاجوراء، ومحمد المجدوبي مدير إدارة المشروعات والدراسات بالوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى الوقوف على متطلبات منطقة تاجوراء والإمكانات المتاحة لدى الوزارة، التي يمكن أن تقدمها لقطاع الرياضة داخل البلدية.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الرياضية فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع البنية التحتية لقطاع الرياضية، والتركيز والاهتمام بالرياضيين ودعمهم، والعمل على تطوير قدراتهم في كافة الألعاب الرياضية.

من جانبه أكد وزير الرياضة على الجهود الرامية للرفع من مستوى البنية التحتية لقطاع الرياضة في كل البلديات بليبيا، وذلك من أجل النهوض بمقوماتها وتوفير منشاَت رياضية عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتحقيق تميز محلي داخل البلديات، مؤكدًا أن الوزارة ستكون الداعم والمساند لهذه المشاريع التي تصب في مصلحة الرفع من مستوى قطاع الرياضة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي
عربى
قتال الوحوش وطرد الشبح مهمة تلميذ غوارديولا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. ...
رياضة عالمية
معركة في دوري الأبطال لبورتو وميلان وأتلتيكو على الوصافة وصدام أصدقاء بين الريال...
رياضة عالمية
رويترز: تراجع المخاوف من «أوميكرون» يرفع أسعار النفط 5%
اقتصاد
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة
عربى
بركان يدمر 10 قرى إندونيسية ويخلف 34 قتيلا
دولى
الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام
ليبيا
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تعتمد 4 أيام ونصف عملا.. وتغيِّر عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد