بالصور.. الجويفي يبحث متطلبات قطاع الرياضة بمنطقة تاجوراء

وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، يعقد اجتماعا موسعا مع قطاع الرياضة بمنطقة تاجوراء. (الإنترنت)

عقد ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا مع كل من النائب الصادق الكحيلي، والنائب خالد الأسطى نائب عن دائرة تاجوراء وعزالدين ماشينة رئيس نادي «التحرير»، وأبوبكر الزياني رئيس نادي «بالأشهر».

وحضر الاجتماع عبدالرزاق الدبه مدير مكتب الرياضة بتاجوراء، ومحمد المجدوبي مدير إدارة المشروعات والدراسات بالوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى الوقوف على متطلبات منطقة تاجوراء والإمكانات المتاحة لدى الوزارة، التي يمكن أن تقدمها لقطاع الرياضة داخل البلدية.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الرياضية فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع البنية التحتية لقطاع الرياضية، والتركيز والاهتمام بالرياضيين ودعمهم، والعمل على تطوير قدراتهم في كافة الألعاب الرياضية.

من جانبه أكد وزير الرياضة على الجهود الرامية للرفع من مستوى البنية التحتية لقطاع الرياضة في كل البلديات بليبيا، وذلك من أجل النهوض بمقوماتها وتوفير منشاَت رياضية عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتحقيق تميز محلي داخل البلديات، مؤكدًا أن الوزارة ستكون الداعم والمساند لهذه المشاريع التي تصب في مصلحة الرفع من مستوى قطاع الرياضة في ليبيا.