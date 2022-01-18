وزير الرياضة يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين ويتفقد منطقة التميمي بدرنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، الثلاثاء، الملعب الرئيسي لنادي حطين الرياضي بمنطقة التميمي، جنوب مدينة درنة بالجبل الأخضر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الرياضة ربيع خليفة «الوزير قص الشريط إيذانًا بافتتاح الملعب، بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وأهالي المنطقة»، بحسب بيان وزارة الرياضة عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

وأضاف خليفة قائلًا «جاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتعشيب بالملعب، كما جاءت بدعم كامل من وزارة الرياضة».

وأوضح «ألقى الوزير كلمة مقتضبة، أعلن فيها رسميًا افتتاح الملعب، وقدم فيها الشكر والثناء لأهالي منطقة التميمي على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة»، مؤكدًا لهم أن الهدف من هذه الأعمال هو إحياء المرافق الرياضية خدمةً لقطاع الرياضة والأندية في ليبيا.

يشار إلى أن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، يقوم بجولة تفقدية، للمنطقة الشرقية، وذلك من أجل الوقوف على مواقع المشروعات التي تنفذها الوزارة.

أيضًا تهدف جولات الجويفي لمتابعة سير العمل فى مختلف المرافق الرياضية، ومدى نسبة إنجاز الأعمال فيها، لمعالجة أي معوقات أو عقبات للشركات المنفذة لتلك المشاريع.

الجويفي يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين. (فيسبوك)

الجويفي يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين. (فيسبوك)

الجويفي يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين. (فيسبوك)

الجويفي يفتتح الملعب الرئيسي لنادي حطين. (فيسبوك)