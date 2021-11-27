وزير الرياضة يتعهد بدعم الاتحادات والأولوية لهؤلاء

وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي. (فيسبوك)

عقد وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي الخميس الماضي اجتماعًا بصالة اجتماعات الوزارة مع رؤساء الاتحادات الرياضية، بحضور وكيل الوزارة جمال أبونوارة ومدير إدارة شؤون الرياضة بالوزارة عبدالرزاق ملوس، وخلال الاجتماع تعهد الوزير بدعم الاتحادات، حسب الإمكانات المتاحة والأولوية للاتحادات التي لم تدعم سابقًا، مع العمل على جلب المعدات للرياضات المختلفة عن طريق اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة الأولمبية الليبية وبالتنسيق مع الاتحادات الرياضية فيما يخص المواصفات الفنية.

يأتي هذا بالإضافة إلى حلحلة المشاكل بخصوص ازدواجية الاتحادات الموازية وتفعيل قرار الهيئة السابق بخصوص رقم 111 لسنة 2016، بشأن تكريم الرياضيين المتميزين، كما تم التطرق إلى تكريم الشخصيات الرياضية التي تحصَّلت على مناصب في الاتحادات الدولية والقارية والعربية، والاهتمام بالرياضيين المتميزين في مختلف الألعاب عن طريق اللجنة المشتركة، والاهتمام بمقر الاتحادات الرياضية وبالبنى التحتية للمنتخبات.

كما أكد الجويفي على أن سبب التأخر والإسراع في تنفيذ خطاب هيئة الرقابة بإتمام الإجراءات الصحيحة للاتحادات الرياضية.

اجتماع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي. (فيسبوك)