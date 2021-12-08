الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة

عبدالعظيم الشرع. (أرشيفية : الإنترنت)

قال اللاعب السابق ونائب رئيس نادي الوحدة الأسبق، عبدالعظيم الشرع، إنه يتحسر على غياب المنتخب الليبي لكرة القدم عن نهائيات كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وأكد الشرع قائلًا: «أن منتخب ليبيا بدأ نشاطه الدولي قبل دول عربية عديدة، ومع ذلك نغيب عن حدث كان من المفترض أن نكون فيه».

وأضاف الشرع في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «ما يزيد الحسرة أن القائمين على أمر الكرة لدينا ليس لديهم الحد الأدنى من الغيرة على البلد، وهم يشاركون في كل الاجتماعات دون أن يتحسروا مثلنا، ويتحمسون فقط للجان العربية والأفريقية دون أن يحركوا ساكنًا».

وتساءل الشرع في ختام منشوره: «متى نتخلص من الفوضى والعشوائية في كرتنا المحلية؟».