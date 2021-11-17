اتحاد الكرة يجدد الثقة في مدرب المنتخب كليمنتي

حوار بين الشلماني وكليمنتي. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

جدَّد الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، الثقة في المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، وذلك بعد الخروج من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال عبدالحكيم الشلماني، في تصريحات تلفزيونية، وفقًا لـ«ريميسا»: «المدرب الإسباني خافيير كليمنتي مستمر على رأس الجهاز الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، وسنلتقي معه في اجتماع خاص خلال اليومين المقبلين، لتقييم المرحلة الماضية ومعرفة خطته وبرنامجه استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة».

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وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد وجّه الدعوة لوسائل الإعلام كافة لحضور المؤتمر الصحفي، الذي سيعقده المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني خافيير كليمنتي، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الأكاديمية الأولمبية الليبية بمدينة طرابلس.

وأخفق المدرب الإسباني في تحقيق طموحات الشارع الرياضي للنهوض بكرة القدم الليبية، بعد الخروج من تصفيات كأس العالم في الترتيب الثالث، والخروج من البطولة العربية، وجمع سبع نقاط من ست مباريات.