الوصافة تضيع من منتخب ليبيا في آخر دقائق تصفيات كأس العالم أمام أنغولا ببنغازي

مباراة منتخب ليبيا أمام أنغولا. (صورة مثبتة من الفيديو)

تعادل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، التي حجز عنها المنتخب المصري البطاقة الوحيدة، برصيد 14 نقطة، بعد الفوز (1/2) على منتخب الغابون على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

بادر بالتسجيل المدافع الدولي سند الورفلي من ركلة جزاء في الدقيقة 49، إلا أن أمبروسيني نجح في التعادل للضيوف في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليصل رصيد منتخب ليبيا إلى سبع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويصبح رصيد منتخب أنجولا خمس نقاط، يحتل بها المركز الرابع.

وبذلك يسدل الستار على دور المجموعات، قبل إجراء قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل (في ختام بطولة مونديال العرب في قطر) بين المنتخبات العشرة المتأهلة لخوض مباراتي ذهاب وإياب بين كل منتخبين في مارس المقبل، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال العالم.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة بين منتخبي مصر والغابون، ورغم خسارة المنتخب الغابوني إلا أنه حافظ على الوصافة بفارق الأهداف، بعد أن ظل عند النقطة السابعة التي وصل إليها منتخب ليبيا بتعادله الأخير.

وفي الجولة الخامسة كان منتخب ليبيا خسر أمام منتخب الغابون على أرضه ووسط جماهيره بهدف، من ضربة جزاء سجلها مهاجمه البارز والمحترف في صفوف «آرسنال» الإنجليزي بيير أوباميانغ، بينما تعادلت مصر في الجولة نفسها بشق الأنفس أمام أنغولا في العاصمة لواندا بهدفين، بعد تأخر «الفراعنة» بهدفين، إلا أن محمد النني لاعب «آرسنال» أيضًا ومن بعده لاعب «الأهلي» المصري أكرم توفيق استطاعا إدراك التعادل واقتناص نقطة مهمة، وبنتيجة الجولة الخامسة، يكون منتخب مصر تأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

احتل المنتخب الليبي المركز الثالث بالمجموعة، بعد انتهاء الجولة الخامسة، برصيده السابق ست نقاط، ليخرج من التصفيات خالي الوفاض تمامًا، وكان يمني النفس في مواجهة اليوم على أرضه ووسط جماهيره، بأن يقدم أداءً مشرفًا بنتيجة مرضية، حيث كان الفوز يعني له اقتناص تسع نقاط والانفراد بالوصافة الشرفية في المجموعة، بعد ثلاث خسائر متتالية، رغم الانطلاقة القوية في البداية، حيث خسر «فرسان المتوسط» أمام منتخب مصر بهدف ذهابًا في الإسكندرية، وبثلاثية إيابًا في بنغازي.