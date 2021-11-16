سر الرقم «7» في سقوط «فرسان المتوسط» بتصفيات كأس العالم

تدريبات حراس مرمى منتخب ليبيا على ملعب بنينا. (صفحة المركز الإعلامي للمنتخب الليبي عبر فيسبوك)

احتل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، بعد أن حصد 7 نقاط بالتساوي مع منتخب الغابون صاحب الترتيب الثاني، بفارق الأهداف لصالح الأخير، بينما احتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط أيضًا عن الغابون وليبيا، بينما جاءت أنغولا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد خمس نقاط.

وتراجع «فرسان المتوسط» عن البداية القوية التي حصدوا فيها ست نقاط بالفوز على الغابون ثم أنغولا، إلا أن خساراتين أمام مصر في الجولتين الثالثة والرابعة ذهابًا وإيابًا بهدف في الإسكندرية، ثم بثلاثية في بنغازي، تسببتا في إيقاف نشاط «الفرسان» قليلًا، قبل تلقي خسارة ثالثة أمام الغابون، ثم تعادل أخير مع أنغولا.

سجل منتخب ليبيا بجانب النقاط الـ7، أربعة أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، ليصبح الفارق بينهما – ثلاثة، بعكس منتخب الغابون الذي سجل 7 واستقبل ثمانية أهداف، ليصبح الفارق بينهما «-1»، ليفوز بالأفضلية والوصافة، في حين أن منتخب أنغولا الأخير أحرز 6 أهداف وسكن شباكه 8 ليصبح الفارق «- 2»، مما يعكس سوء أداء خط الدفاع وحراسة المرمى في منتخب ليبيا، أما منتخب مصر المتصدر فسجل عشرة أهداف وسكن شباكه أربعة أهداف فقط ليصبح الفارق بخلاف النقاط ستة.

تعادل المنتخب الوطني الليبي أمام نظيره الأنغولي بهدف لمثله على ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، اليوم الثلاثاء، بعدما حجز المنتخب المصري البطاقة الوحيدة، برصيد 14 نقطة، بعد الفوز (1/2) على منتخب الغابون على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

بادر بالتسجيل المدافع الدولي سند الورفلي من ركلة جزاء في الدقيقة 49، إلا أن أمبروسيني نجح في التعادل للضيوف في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليصل رصيد منتخب ليبيا إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويصبح رصيد منتخب أنجولا خمس نقاط، يحتل بها المركز الرابع.

وبذلك يسدل الستار على دور المجموعات، قبل إجراء قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل (في ختام بطولة مونديال العرب في قطر) بين المنتخبات العشرة المتأهلة لخوض مباراتي ذهاب وإياب بين كل منتخبين في مارس المقبل، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال العالم.

وفي الجولة الخامسة كان منتخب ليبيا خسر أمام منتخب الغابون على أرضه ووسط جماهيره بهدف، من ضربة جزاء سجلها مهاجمه البارز والمحترف في صفوف «آرسنال» الإنجليزي بيير أوباميانغ، بينما تعادلت مصر في الجولة نفسها بشق الأنفس أمام أنغولا في العاصمة لواندا بهدفين، بعد تأخر «الفراعنة» بهدفين، إلا أن محمد النني لاعب «آرسنال» أيضًا ومن بعده لاعب «الأهلي» المصري أكرم توفيق استطاعا إدراك التعادل واقتناص نقطة مهمة، وبنتيجة الجولة الخامسة، يكون منتخب مصر تأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

احتل المنتخب الليبي المركز الثالث بالمجموعة، بعد انتهاء الجولة الخامسة، برصيده السابق (ست نقاط)، ليخرج من التصفيات خالي الوفاض تمامًا، وكان يمني النفس في مواجهة اليوم على أرضه ووسط جماهيره، بأن يقدم أداءً مشرفًا بنتيجة مرضية، حيث كان الفوز يعني له اقتناص تسع نقاط والانفراد بالوصافة الشرفية في المجموعة، بعد ثلاث خسائر متتالية، رغم الانطلاقة القوية في البداية، ليختتم منتخب ليبيا مشواره بفوزين وتعادل وثلاث خسائر.