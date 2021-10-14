«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)

جانب من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2022. (بث مباشر)

نجح طفل ليبي، في خطف صورة تذكارية مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة منتخب بلاده مع «الفراعنة» في المباراة التي أُقيمت مساء الإثنين، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحقَّق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الوطني الليبي، بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت الأهداف عن طريق الثلاثي أحمد أبوالفتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي.

وتمكن الطفل الليبي من التقاط الصورة التذكارية، خلال تنفيذ محمد صلاح لإحدى الضربات الركنية، التي حصل عليها «الفراعنة» أثناء أحداث اللقاء، إذ طلب من أحد الحضور التقاط الصورة له بينما يقف بجوار لوحة الإعلانات القريبة من نجم ليفربول، دون أن يدري الأخير بذلك.

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وحظيت الصورة التي التقطها الطفل بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وانتشرت في ليبيا، والتي تعتبر من أغرب الصور الشخصية للدولي المصري محمد صلاح، في ملاعب كرة القدم.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء، وابتعد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني ليقترب منتخب «الفراعنة» خطوة كبرى من التأهل لجولة الحسم حيث أنه يحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة لضمان الصعود.

طفل ليبي يلتقط صورة تذكرية مع محمد صلاح بطريقة غريبة في مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم. (الإنترنت)