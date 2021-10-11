على أرض ليبيا.. مصر تقترب خطوة نحو التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

جانب من مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2022. (بث مباشر)

نجح المنتخب المصري لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره الليبي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

سجل أهداف المنتخب المصري كلا من أحمد فتوح في الدقيقة 40، بعد هجمة منظمة للمنتخب المصري على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها مصطفى محمد بتمريرة بينية هيأت الكرة لأقدام أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء، والذي أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت شباك الحارس محمد نشنوش.

وسجل مصطفي محمد الهدف الثاني للفراعنة، في الدقيقة 48، بعد عرضية متقنة للغاية من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مصطفى محمد برأسية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز رمضان صبحي النتيجة للمنتخب المصري في الدقيقة 71، بعد هجمة مرتدة للفراعنة بانطلاقة سريعة من محمد صلاح في عمق الملعب أنهاه بتمريرة بينية متقنة لرمضان صبحي المتحرك بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء خلف الدفاع الليبي والذي سدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس محمد نشنوش إلى داخل الشباك.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، في الصدارة بـ10 نقاط، وليبيا بـ6 نقاط، وأنغولابـ 4 نقاط، والغابون ثلاثة نقاط.