ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر

قال ميلاد معتوق، وزير المواصلات الليبي السابق أنه يستغرب أداء اللاعبين الليبيين خاصة المحترفين في مباراة مصر الثانية، موضحا أنه لاحظ غياب الجدية والحماس لديهم والاحتكاك في اللعب.

وقال «معتوق» في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «تأكدت أن اللاعب الليبي لا يستطيع لعب مباراتين في 3 أيام كما أنني اعتبر أن المدرب الإسباني خافير كليمنتي، غير متحمس لتدريب المنتخب الليبي، وقضيته مادية فقط، والدليل لم نلاحظ أي ردة فعل في المباراة أو انفعال مع أي هجمة».

ودعا وزير المواصلات الليبي السابق، الإعلام الرياضي لتشخيص واقع الكرة الليبية من دون عاطفة.

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ومارس الوزير السابق ميلاد مهنة الإعلام الرياضي حيث عمل مذيعا لسنوات في الثمانينيات والتسعينيات في القناة الأولى والقناة الثانية الإنجليزية، وقدم عدة برامج رياضية.

ونجح المنتخب المصري لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره الليبي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، في الصدارة بـ10 نقاط، وليبيا بـ6 نقاط، وأنغولابـ 4 نقاط، والغابون 3 نقاط.