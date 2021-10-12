آراء في الوسط الرياضي بعد خسارة المنتخب الوطني أمام مصر في تصفيات كأس العالم

أبوبكر السريتى امحمد إبراهيم، ومحمد بالطة. (الإنترنت)

اختلفت آراء الإعلاميين الرياضين الفنية، على صفحات التواصل الاجتماعي بعد فقدان المنتخب الوطني الليبي، مباراته أمام نظيره المصري، في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، ولكنها اتفقت على أن المنتخب لم يقدم الأداء المقنع الذي يمكنه من الفوز.

الصحفي واللاعب السابق أبوبكر السريتي، قال: «كلنا نتمنى فوز المنتخب الليبي ولكن الواقع مختلف، وجودة اللاعب في صالح المنتخب المصري بدنيا وفنيا، والحقيقة ليبيا بحاجة للعمل من جديد في القاعدة ومن الصفر وعندما يكون اللاعب ناشئ».

وأوضح الصحفي الرياضي امحمد أبراهيم: «وقعنا بين لاعبين بدون عقلية احترافية واتحاد كرة ارتجالي ومدرب تجاوزه الزمن وهذه هي النتائج وهناك من سوّق الوهم وباعه للناس بأن الفوز أكيد».

- على أرض ليبيا.. مصر تقترب خطوة نحو التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

- ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر

أما الصحفي محمد بالطة، كتب: «اللاعبون للأسف لم يقدموا مستوى مقنع ولم تكن لهم أي روح قتالية تتناسب وهذه المباراة المصيرية، وهذا هو حال كرتنا ويجب أن نقتنع».

ونجح المنتخب المصري لكرة القدم، في تحقيق الفوز على نظيره الليبي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، في الصدارة بـ10 نقاط، وليبيا بـ6 نقاط، وأنغولا بـ 4 نقاط، والغابون 3 نقاط.