أربيش في حوار خاص إلى «الوسط»: فريق السويحلي سيكون منافسا صعبا في الدوري الليبي الممتاز

المدير الفني لفريق السويحلي، المدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش مع محرر «الوسط»

أجرت «بوابة الوسط» زيارة إلى نادي السويحلي، -أحد أبرز الأندية في المنطقة الوسطى وفي ليبيا- كمتابعة للنشاط الرياضي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد (2021-2022)، وانطلاق الدوري الليبي الممتاز المقرر له في الـ22 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، أصدر في وقت سابق القرار رقم 57، الذي أشار فيه إلى أن يوم 22 أكتوبر المقبل، هو موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز. أما بالنسبة لدوري الدرجة الأولى، فقرر الاتحاد أن يكون يوم 12 نوفمبر موعدًا لبدايته، بدلًا عن منتصف أكتوبر المقبل.

والتقت «الوسط» على هامش هذه الزيارة مع المدير الفني لفريق السويحلي، المدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش، الذي رحب بهذه الزيارة، قائلا في بداية تصريحاته إن استعدادات فريق السويحلي بدأت في يوم 13 سبتمبر، حيث خاض حتى الآن حوالي 17 حصة تدريبية، مشيرا إلى أن الفريق بدأ في التحسن، خاصة بعد قدوم الطاقم الفني المصاحب له مدرب الحراس والمعد البدني وإخصائي العلاج الطبيعي.

وأضاف «أربيش»: «المعروف أن البداية دائما تكون صعبة ولكن الحمد لله نسير حاليا بخطوات ثابتة في التدريبات اليومية، وبدأنا هذا الأسبوع في التدريبات الصباحية والمسائية ونحاول الحصول على موافقات لخوض بعض المباريات الودية، من أجل تجربة أداء اللاعبين قبل الموسم الجديد، وخصوصا المجموعة الجديدة.. حيث لدينا انتدابات جديدة بجانب أن الرياضين الموجودين حاليا في الفريق رياضيين متميزين، وأنا متأكد أنهم سيقدمون إضافة للفريق».

يوضح الكابتن أربيش، أن «فريق السويحلي هذا الموسم سيكون منافسا قويا للفرق الأخرى؛ لأنه كان الموسم الماضي فريقًا متميزًا، ولكنه كانت تنقصه بعض الأشياء الذي نحاول حاليا معاجلتها من أجل الظهور بشكل أكثر تميزا».

وحول سؤال «الوسط» عن إقامة معسكر خارجي للفريق، أشار «أربيش»: «سيكون هناك معسكر داخلي في مدينة مصراتة لأن الدوري تم تحديد موعده في 22 أكتوبر، والوقت ضيق، وأنا على قناعة تامة أن المعسكر الخارجي يجب أن يكون مقرونا بمباريات ودية، وليس تدريبات فقط».

- مدرب السويحلي يتحدث عن عدالة التحكيم

وعن الدوري الجديد والمقترح المطروح حاليا، أوضح مدرب السويحلي: «الدوري جربته الموسم الماضي في تفادي الهبوط عندما كنت مدربا لفريق المدينة، وأن نجاح هذا الدوري بفضل الحكام، لأن عندما يكون لدينا صفارة نزيهة يتم إعطاء الفرق حقها.. أنا على قناعة أن الدوري هذا الموسم سيكون قويا ومتميزا في حال تكامل مقومات النجاح، من خلال التحكيم، وروزنامة الدوري تكون واضحة ومحددة.. نظام هذا الدوري -حسب رأي الشخصي- جيد ويفيد الكرة الليبية».

- أربيش يوضح أهمية المباريات الودية

وتابع «أربيش»: «لا زال لدينا انتدابات لأن الفريق يوجد به نواقص، وأنا لا أريد الاستعجال، يوجد لاعب وسط أجنبي متميز، وتم تجديد عقده مع النادي، والنواقص تظهر لك بعد إجراء عدة مباريات ودية، للتعرف على الخلل الموجود داخل الفريق، حتى الاختيار يكون موفق.. أنا دائما أقول إن اللاعب الأجنبي لابد أن يعطي الإضافة للفريق»، مضيفا: «إدارة النادي متفهمة معنا، ونأمل أن نتحصل على مباريات ودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى نجرب اللاعبين، ونتعرف على إمكانية كل لاعب ونصدر بحقه الحكم النهائي».

- مباريات المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم وموقعتي مصر

ذكر «عبد الحفيظ أربيش»: «أولا أبارك للاعبي المنتخب والطاقم الفني والإداري، والشكر أيضا لاتحاد كرة القدم على مجهوداته مع المنتخب لأن تصفيات كأس العالم صعبة، والمهم فيها هو الحصول على نقاط كل مباراة بغض النظر عن الأداء.. وكان لدي تجربه شخصية في العام 2014، مع المنتخب في تصفيات كأس العالم، وعلى اتحاد الكرة أن يحمي نفسه ليس من أداء الحكام فقط بل من الإجراءات الإدارية وأن يكون قويا أمام اختيارات الحكام.. ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وتحقيق النتائج الإيجابية».

وقامت «الوسط» بجولة داخل أروقة نادي السويحلي مع مدير الكرة محمد الوش، حيث وجدنا بنى تحتية في هذه المؤسسة الرياضية من ملاعب وصالات للألعاب الجماعية والفردية، ويعد نادي السويحلي من أعرق الفرق الليبية حيث تأسس بتاريخ 11 مايو 1944 تحت اسم نادي العمّال، وسنة 1945 تم تغير الاسم إلى نادي الإصلاح، حتى جاءت سنة 1951 وتم فيها تغيير اسم النادي إلى (الأهلي المصراتي) وتحديدا بتاريخ 17 سبتمبر 1951، وأصبح بعد ذلك باسم نادي السويحلي، وقد حقق العديد من الألقاب والبطولات وخصوصا في لعبة الكرة الطائرة في جميع الفئات، وكذلك البطولات في الفئات السنية في كرة القدم.

مدير الكرة بنادي السويحلي محمد الوش. (الإنترنت)

جانب من تدريبات فريق السويحلي. (الإنترنت)

جانب من تدريبات فريق السويحلي. (الإنترنت)

مقر نادي السويحلي. (الإنترنت)

فريق السويحلي. (الإنترنت)