السويحلي يراهن فنيا على عبدالحفيظ أربيش في الموسم الجديد

عبدالحفيظ أربيش. (إنترنت)

أعلن نادي السويحلي التعاقد بشكل رسمي، اليوم الأحد، مع المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، على أن يعاونه المدرب رياض الشريف، ليقود الجهاز الفني الوطني فريق الكرة الأول في الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وسيصل المدرب عبدالحفيظ أربيش إلى مدينة مصراتة في الأيام المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمي وتقديمه إلى الجمهور ووسائل الإعلام، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي السويحلي عبر «فيسبوك».

وقاد المدرب الوطني المخضرم عبدالحفيظ أربيش فريق المدينة في الموسم الرياضي المنقضي الذي شهد تتويج الاتحاد باللقب على حساب الأهلي طرابلس في آخر ظهور للمدرب صاحب التجارب المتعددة.