وزير الرياضة يلتقي عميدي طرابلس وعين زارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 21 أبريل 2021, 02:02 مساء
وزير الرياضة يلتقي عميدي طرابلس وعين زارة (فيسبوك)

التقى، أمس الثلاثاء، وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي وعميد بلدية عين زارة عبدالواحد البالوق، وتمت خلال اللقاء مناقشة العديد من الأمور المهمة التي تخص نطاق البلديتين وآلية دعمهما من خلال البرامج والمشاريع الرياضية التي تنفذها الوزارة.

من جانبه أكد الوزير حرصه التام على التوسع في المشروعات بمختلف مناطق ليبيا لخلق بنية تحتية أساسية قوية للرياضين والتي تسهم بشكل كبير في بناء وصقل الشباب الرياضي عن طريق توفير هذه الخدمات المتنوعة، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي بوزارة الرياضة إلى مندوب «بوابة الوسط».

وأشار السيد الوزير إلى قرب انتهاء مشروع المركب الرياضي والذي تنفذه وزارة الرياضة بمقر الكلية العسكرية سابقاً والذي سيكون متنفسًا رياضيًّا مهمًا لسكان العاصمة طرابلس.

وزير الرياضة يلتقي عميدي طرابلس وعين زارة (فيسبوك)
وزير الرياضة يلتقي عميدي طرابلس وعين زارة (فيسبوك)
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