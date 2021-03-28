ليبيا تتخلف عن الرقم القياسي في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022

مباراة ليبيا وتونس (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

تخلف المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم عن الرقم القياسي الذي تحقق اليوم الأحد، بعد ختام التصفيات عن المجموعة العاشرة، حيث شهدت منافسات المجموعات ظاهرة عربية فريدة خاصة بتأهل حتى الآن ست منتخبات عربية بشكل رسمي.

الرقم قابل للزيادة، إذ تدخل منتخبات المجموعات الثانية والرابعة والسابعة والثامنة غدًا الإثنين، منافسات جديدة في الجولة السادسة والأخيرة أيضًا، على أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل مباريات المجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، وقد حققت المنتخبات العربية رقمًا قياسيًّا جديدًا في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، بعدما تأهل المنتخب السوداني ليكون سادس المنتخبات التي تعبر إلى النهائيات التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وتجاوزت المنتخبات العربية بتأهل السودان الرقم القياسي السابق لها، الذي تحقق في النسخة الماضية بمصر عندما تأهلت 5 منتخبات عربية وهي؛ مصر، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا، بينما تأهل للنسخة المقبلة من البطولة منتخبات، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، بالإضافة إلى الوافد الجديد لقائمة المنتخبات المتأهلة وهو منتخب جزر القمر.

ويستطيع العرب زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات إذا تمكن منتخب موريتانيا من التأهل هو الآخر ليكون عدد الفرق المشاركة في النهائيات من أبناء العرب 7 منتخبات، ويلعب المنتخب الموريتاني مباراته الأخيرة في التصفيات الثلاثاء المقبل، وهو في المركز الثاني لكنه سيواجه أفريقيا الوسطى خارج الأرض، بينما سيكون بوروندي ثالث جدول الترتيب في ضيافة منتخب المغرب الذي تأهل بشكل رسمي.