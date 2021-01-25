المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 25 يناير 2021, 11:29 مساء
المنتخب الوطني للمحليين. (المركز الإعلامي)

غادر منتخب المحليين بطولة الشان من الدور الأول بعد خسارته أمام منتخب الكونغو برازفيل، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من  كأس أفريقيا للاعبين المحليين.

هدف المباراة الوحيد جاء في زمن الشوط الثاني في الدقيقة 50، ولم يستطيع المنتخب الوطني تحقيق التعادل الذي كان سيؤهله إلى الدور الثاني رغم الاستبدالات التي قام بها المدرب زوران فيليبوفيتش.

وبعد اختتام مباريات اليوم، رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى النقطة السابعة، فيما حلت الكونغو برازافيل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وجاء منتخب النيجر والمنتخب الوطني في المرتبة الأخيرة بنقطتين من تعادلين.

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