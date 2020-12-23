22 لاعبا في معسكر منتخب اليد بغريان

لاعبو منتخب اليد. (إنترنت)

أكد الاتحاد الليبي لكرة اليد أن تجمع المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001-2000؛ سينطلق بصفة رسمية، اليوم الخميس، ويستمر لمدة عشرة أيام، بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة غريان؛ تحت إشراف المدرب العام، الحاج وليد القبلاوي، ومساعده، الكابتن سعد الغرياني.

وأوضح رئيس لجنة المنتخبات العامة، جمال الزياني، وفق بيان صادر من صفحة اللجنة الإعلامية لاتحاد كرة اليد، أنه من المنتظر مشاركة 22 لاعبا وقع عليهم الاختيار من خلال التجمع النهائي المقام خلال الفترة الماضية، بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة سبها.

يأتي هذا التجمع استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية بالمملكة المغربية، التي يحتمل أن تقام عقب نهائيات كأس العالم بمصر العام المقبل 2021.

من جهة أخرى، يسافر لاعبو المنتخب الوطني الذين وقع عليهم الاختيار من المنطقتين الثانية والرابعة، صحبة إداري المنتخب سعيد القن، ومساعد المدرب سعد الغرياني، في رحلة جوية إلى العاصمة طرابلس، عبر مطار بنينا بمدينة بنغازي، من أجل الالتحاق بلاعبي المنطقتين الأولى والثالثة.