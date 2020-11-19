135 مشاركًا في فروسية قفز الحواجز بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 19 نوفمبر 2020, 03:12 مساء
منافسات قفز الحواجز في الفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو الاتحاد الليبي للفروسية إبراهيم عقيلة، أن عدد المشاركين في بطولة فروسية قفز الحواجز بطرابلس، التي ستنطلق غدًا الجمعة وتتواصل ليومين  بمدرسة الفروسية بطريق المطار بطرابلس، من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 135 فارسا وفارسة يمثلون 17 ناديًا ومدرسة للفروسية. 

ويصل عدد المشاركين في عروض الفروسية الشعبية لقرابة 1600 فارس يمثلون أكثر من 70 عقدًا من كل المناطق الليبية.

وعلمت «الوسط» أن يوم غد الجمعة ستقام مباراتان الأولى لفئة الناشئين «أخطاء وزمن» ارتفاع الحواجز 70/90 سنتيمترا، والمباراة الثانية للفئة المفتوحة «أخطاء وزمن» ارتفاع الحواجز  90/ 100 سنتيمتر.

وفي اليوم الثاني السبت المباراة الأولى للمبتدئين «خروج المخطي» ارتفاع الحواجز 50/60 سنتيمترا، وتعقبها مباراة الفئة الكبيرة «تمايز» ارتفاع الحواجز 110/ 120 سنتيمترا.

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