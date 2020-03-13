ترسانة سوق الجمعة يهزم الفتح في دوري دوزان للأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 13 مارس 2020, 11:05 صباحا
فريق ترسانة سوق الجمعة للأواسط، (أرشيفية: بوابة الوسط)

فاز فريق ترسانة سوق الجمعة على الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ضمن دوري الراحل أبوبكر دوزان للأواسط.

جرت المباراة في الرابعة مساء أمس الخميس، حيث شهدت ندية كبيرة، عكستها نتيجة المباراة التي شهدت تسجيل الفريقين خمسة أهداف.

وتقام اليوم الجمعة في الفترة الصباحية مباراة بين فريقي الوحدة وزناتة، ثم أكاديمية الفرسان بالخمس مع أهلي طرابلس الساعة الرابعة مساء.

وانطلقت البطولة يوم 5 مارس الجاري، إذ تقام على ملعب الترسانة بمشاركة ثماني فرق هي: «الترسانة» و«المجد» و«الوحدة» و«الفتح» و«زناتة» و«الأهلي» و«الشط» و«الظهرة» و«الخمس» و«فشلوم».

فريق الفتح للأواسط، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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