استقالة رئيس مدربي الملاكمة الليبية

استقالة رئيس لجنة مدربي الملاكمة الليبية شكري بن زبلح. (إنترنت)

تقدم رئيس لجنة مدربي الملاكمة الليبية، شكري بن زبلح، باستقالته من رئاسة اللجنة، موجهًا رسالة إلى اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للملاكمة.

وقال بن زبلح، في رسالته: «أنا المدرب شكري محمد عبد الكريم بن زبلح رئيس لجنة مدربين في الاتحاد الليبي، أقدم استقالتي من رئيس لجنة الاتحاد الليبي، لا رجعة فيها».

وتابع: «أشكركم على ثقتكم وإعطائي هذه الفرصة لتسيير لجنة المدربين.. قمت في العام الماضي بعدة دورات لتأهيل مدربين جدد نظرًا لظروفي الاجتماعية والرياضية وتواجدي كمدرب في نادي النجمة، فإنني لا أستطيع مواصلة المشوار».