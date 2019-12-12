تعديل جديد في مواعيد مباريات النصر الأفريقية

جانب من مباراة النصر أمام دجوليبا المالي بالكونفيدرالية الأفريقية .(المركز الإعلامي)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ممثل الكرة الليبية، في دور مجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ«كاف» فإن مواعيد المباريات الأربع المتبقية لفريق النصر ببطولة الكونفدرالية ستكون كالتالي:

يواجه النصر نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي، في جنوب أفريقيا، يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري.

ويستقبل النصر نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي، في مصر، يوم 11 يناير من العام 2020

يواجه النصر نظيره دجوليبا المالي، في مالي، يوم 25 من يناير العام 2020.

ويستقبل النصر فريق حوريا كوناكري الغيني، في مصر، يوم 1 من فبراير من العام 2020.

وخاض فريق النصر مباراتين ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية، حيث تعادل بنتيجة (1-1) في المباراة الأولى أمام دجوليبا المالي، التي أقيمت باستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

فيما فقد الفحامة نتيجة مباراته أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني بثلاثية دون رد، ليحصد النصر نقطة واحدة من جولتين ويتبقى له أربع مباريات، ويحتاج إلى اقتناص أكبر عدد من النقاط للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لثمن نهائي البطولة.