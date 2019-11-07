بالأسماء: لجنة تسييرية جديدة لنادي خليج سرت

نادي خليج سرت الرياضي الثقافي. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري قرارا رقم 219 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تسييرية موقتة لنادي خليج سرت الرياضي الثقافي، وذلك بدلا عن اللجنة السابقة التي تم تكليفها في السابق مند عامين كلجنة إدارية موقتة أيضا برئاسة عزالدين أسويسي ونائبه بشير علي.

وأعلنت الهيئة العامة الليبية للشباب والرياضة، في بيان رسمي لها حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة، التي ستقوم بتسيير أعمال نادي خليج سرت، وذلك كالآتي:

1- أحمد سعد غيث (رئيسا)

2- هشام محمد اقشيرة (نائبا)

3- علي محمد علي (عضوا)

4- بشير عبدالله (عضوا)

5- عبدالجليل علي خليفة (عضوا)

6- فتحي مختار نافع (عضوا)

7- عادل سعد مفتاح (عضوا)

وأوضحت هيئة الشباب والرياضة في بيانها أن اللجنة التسييرية ستقوم بعملها، تمهيدا لانتخاب الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في مدة لا تتجاوز 90 يوما.