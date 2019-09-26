14 ليبيا في دولية الكرم لفروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 26 سبتمبر 2019, 06:09 مساء
جانب من منافسات الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الخميس، بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز، في تونس، بمشاركة فرسان من ليبيا وتونس والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا.

وفي الافتتاح يشارك 14 فارسا ليبيا في مباراة أخطاء وزمن للفئات الثلاث، والتي سيكون ارتفاع الحواجز فيها 110 / 115 سم، 120 / 125 سم، 135 سم.

يذكر أن ليبيا تشارك في هذا المحفل الدولي بـ14 فارسا وهم:
1- محمود البدري -نادي عمر المختار- بنغازي 
2- حمودة بن جليل -نادي عمر المختار- بنغازي 
3- معتز الخماس -نادي تسونامي- الزاوية 
4- عبدالجواد عبدالحميد -نادي تسونامي- الزاوية
5- عبدالرحيم مليطان -نادي الخيالة- مصراتة 
6- بدر قصيبات -نادي المغيرات- بنغازي 
7- سيف الله سعيد -نادي المغيرات- طرابلس
8- محمد النعاس -نادي القادسية- طرابلس 
9- إيهاب الزواوي -نادي المغيرات- طرابلس 
10- طلال إبراهيم -نادي البتول- طرابلس 
11- علي المرادي -نادي المغيرات- طرابلس
12- خيرالدين السنوسي المغربي -نادي الشموخ- طرابلس
13- مهند السنوسي -نادي الشموخ- طرابلس 
14- رامي الأمين -نادي الشمس- طرابلس

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
جني أرباح وراء انخفاض الذهب لكنه يظل مدعوما بمساءلة ترامب
اقتصاد
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يغرق وهو يطلب الزواج من حبيبته في تنزانيا