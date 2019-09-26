14 ليبيا في دولية الكرم لفروسية الحواجز

جانب من منافسات الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الخميس، بطولة الكرم الدولية لفروسية قفز الحواجز، في تونس، بمشاركة فرسان من ليبيا وتونس والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا.

وفي الافتتاح يشارك 14 فارسا ليبيا في مباراة أخطاء وزمن للفئات الثلاث، والتي سيكون ارتفاع الحواجز فيها 110 / 115 سم، 120 / 125 سم، 135 سم.

يذكر أن ليبيا تشارك في هذا المحفل الدولي بـ14 فارسا وهم:

1- محمود البدري -نادي عمر المختار- بنغازي

2- حمودة بن جليل -نادي عمر المختار- بنغازي

3- معتز الخماس -نادي تسونامي- الزاوية

4- عبدالجواد عبدالحميد -نادي تسونامي- الزاوية

5- عبدالرحيم مليطان -نادي الخيالة- مصراتة

6- بدر قصيبات -نادي المغيرات- بنغازي

7- سيف الله سعيد -نادي المغيرات- طرابلس

8- محمد النعاس -نادي القادسية- طرابلس

9- إيهاب الزواوي -نادي المغيرات- طرابلس

10- طلال إبراهيم -نادي البتول- طرابلس

11- علي المرادي -نادي المغيرات- طرابلس

12- خيرالدين السنوسي المغربي -نادي الشموخ- طرابلس

13- مهند السنوسي -نادي الشموخ- طرابلس

14- رامي الأمين -نادي الشمس- طرابلس