حساء الفاصوليا البيضاء

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الفاصوليا الشهي واعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة
نصف كوب كريمة طبخ
2 كوب شوربة «مرقة»
حبة بصل مفروم
2 معلقة كبيرة زبد صفراء
معلقة صغيرة ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
زعتر
زيت زيتون
طريقة التحضير
- يوضع الزيت في إناء على النار، ويضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.
- يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.
- تضاف الفاصوليا، وتقلب جميع المكونات جيدًا.
- تتبل بالملح، والفلفل الأسود، وتقلب مرة أخرى.
- تضاف الشوربة، وتترك حتى تغلي ثم تغطى، وتترك على نار هادئة لمدة من 20 إلى 25 دقيقة.
- ترفع من على النار، وتترك لتهدأ وتوضع في الخلاط، وتضرب جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم.
- توضع على النار مرة أخرى، وتضاف إليها الكريمة، وتقلب.
- تترك على النار، حتى تسخن وتوضع في الأطباق، وتزين بحبات الفاصوليا والزعتر وزيت الزيتون وتصبح جاهزة للتقديم.