حساء الفاصوليا البيضاء

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الفاصوليا الشهي واعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

نصف كوب كريمة طبخ

2 كوب شوربة «مرقة»

حبة بصل مفروم

2 معلقة كبيرة زبد صفراء

معلقة صغيرة ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

زعتر

زيت زيتون



طريقة التحضير

- يوضع الزيت في إناء على النار، ويضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.

- يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي.

- تضاف الفاصوليا، وتقلب جميع المكونات جيدًا.

- تتبل بالملح، والفلفل الأسود، وتقلب مرة أخرى.

- تضاف الشوربة، وتترك حتى تغلي ثم تغطى، وتترك على نار هادئة لمدة من 20 إلى 25 دقيقة.

- ترفع من على النار، وتترك لتهدأ وتوضع في الخلاط، وتضرب جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم.

- توضع على النار مرة أخرى، وتضاف إليها الكريمة، وتقلب.

- تترك على النار، حتى تسخن وتوضع في الأطباق، وتزين بحبات الفاصوليا والزعتر وزيت الزيتون وتصبح جاهزة للتقديم.

