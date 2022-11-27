توقع تساقط الثلوج بكثافة على كييف مع استمرار انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت الأرصاد الجوية في أوكرانيا، تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة كييف، ابتداءً من، اليوم الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بينما لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون في المدينة والمناطق المحيطة بها بلا كهرباء وتدفئة.

وقالت شركة أوكرنرجو، لتشغيل شبكة الكهرباء، السبت، إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية ثلاثة أرباع احتياجات الاستهلاك فقط، ما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

الوضع في كييف تحسن

وقال كبير مسؤولي العمليات في شركة ياسنو، سيرجي كوفالينكو، وهي المزود لكييف بالطاقة، إن الوضع في المدينة قد تحسن لكنه لا يزال «صعبًا للغاية».

- رئيس البلدية: قصف روسي على منشآت البنية التحتية بكييف

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ستة ملايين شخص انقطعت عنهم الكهرباء، يوم الجمعة، بعد أحدث عمليات قصف روسية الأسبوع الماضي، والذي ألحق أسوأ أضرار حتى الآن بأوكرانيا وأدى إلى ترك الملايين بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة.