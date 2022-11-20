انتخابات رئاسية في كازاخستان بعد عام من أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط

يدلي الناخبون في كازاخستان، الأحد، بأصواتهم في اقتراع رئاسي مبكر من شأنه أن يسمح للرئيس المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف بتعزيز سلطته بعد عام صعب شهد أعمال شغب دامية ونزاعًا حادًا بين أجنحة السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع في أكبر دولة في آسيا الوسطى أبوابها عند الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، وستغلق عند الساعة 15.00 ت غ. ويتوقع أن يبدأ نشر نتائج أولية للاقتراع حوالي الساعة 18.00 ت غ، وفق وكالة «فرانس برس».

وغرقت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط وتقع على مفترق طرق تجارية مهمة، في حالة من الفوضى في يناير، عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، قبل قمعها بوحشية، وكانت الحصيلة 238 قتيلا.

وما زالت البلاد تحت صدمة هذه الأزمة، وفي مؤشر إلى استمرار التوتر، أعلنت السلطات الخميس أنها اعتقلت سبعة من أنصار أحد المعارضين في المنفى بتهمة التحريض على «انقلاب».

ويتوقع أن تجرى إعادة انتخاب توكاييف الذي أدلى بصوته في وقت مبكر في العاصمة أستانا، ليتولى الرئاسة في السنوات السبع المقبلة، وينافسه في الاقتراع خمسة مرشحين غير معروفين لدى الناخبين البالغ عددهم 12 مليونا.

والسؤال هو ما إذا كان سيحصل على أكثر من 71% من الأصوات كما حدث في 2019، وهي نتيجة نهائية لكن بعيدة عن نسبة 98%، حصل عليها سلفه نور سلطان نزارباييف في 2015.

طي صفحة عام صعب

وفي أستانا وألماتي أكبر مدينتين في البلاد، رأى صحفيو وكالة «فرانس برس» عددا من الناخبين يلتقطون صورًا لأنفسهم خارج مراكز الاقتراع، وتحدث بعضهم عن «واجب» إظهار الصورة في مكان العمل الإثنين.

وتهدف هذه الانتخابات إلى طي صفحة عام صعب ولكن أيضا إلى تكريس عهد الرئيس توكاييف (69 عامًا)، الذي كان يحاول منذ أشهر الحد من نفوذ مجموعة سلفه القوي، وراعيه نور سلطان نزارباييف الذي حكم ثلاثة عقود.

وشهد هذا العام أيضا تحول توكاييف الدبلوماسي المحترف إلى رئيس عنيد، أطلق النار على مثيري الشغب في يناير، واعتقل أقارب نزارباييف، ووقف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معارضا غزو أوكرانيا في فبراير.

وقام توكاييف بحملة حول مشروعه لإنشاء «كازاخستان الجديدة» أكثر ديمقراطية ومساواة، لكن الصعوبات الاقتصادية مستمرة وكذلك ردود الفعل الاستبدادية.

ووصل توكاييف إلى السلطة في 2019 بعد الاستقالة المفاجئة لنزارباييف، وتعهد رسميًا بالعمل لتسوية أزمة يناير بعدما كان يعتبر لفترة طويلة الذراع اليمنية لسلفه.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي صدم الجمهوريات السوفياتية السابقة، حاول توكاييف تعزيز العلاقات مع الصين وكذلك مع أوروبا كقوة تحقق توازنا مع النفوذ الروسي، وفي الأشهر الأخيرة تلقى زيارات من رؤساء الدول الروسي والتركي والصيني ومسؤولين أوروبيين كبار، وحتى البابا فرنسيس، وتجد وعود الانفتاح الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي صدى لدى الناخبين.

ويأمل نورلان ن. الكولونيل في الشرطة والمؤيد للرئيس المنتهية ولايته «منذ الاستقلال قبل ثلاثين عامًا لم يتغير شيء تقريبًا. آمل أن أرى تغييرات كبيرة».

«محاولة انقلاب» فاشلة

من جهته، قال مورزادا ماسالينا (68 عامًا)، وهو متقاعد في ألماتي إن «توكاييف هو المرشح المناسب لأنه يتمتع بخبرة كبيرة»، لكن هذه الانتخابات التي يفترض أن تدشن حقبة «كازاخستان الجديدة»، لا توحي بتغيير مع مشهد سياسي مقفر بمعارضة شكلية وضغوط من السلطات، وهذا يكفي لجعل العديد من الناخبين محبطين مثل الطالبة علياء بوكيتشوفا (19 عامًا)، التي كانت تصوت في أستانا وقالت لـ«فرانس برس»، «إنها مضيعة للوقت. نعرف مسبقا من سيفوز ولا نعرف المرشحين الآخرين».

ومع اقتراب موعد الاقتراع، ضاعفت السلطة التحذيرات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن «محاولة انقلاب» فاشلة واعتقال سبعة من أنصار المعارض في المنفى مختار أبليازوف. وقال توكاييف إنه من غير المقبول تمجيد الذين شاركوا في أعمال الشغب في يناير.

وفي تقرير، عبر مراقبو الانتخابات الدوليون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفهم، لأن توصياتهم المتعلقة بالحريات الأساسية وشروط الأهلية وتسجيل المرشحين (...) لم تلق تجاوبا.