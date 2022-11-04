رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتعافى في المستشفى بعد محاولة اغتياله

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، التعافي في المستشفى من إصابة بالرصاص في قدمه غداة محاولة اغتياله، فيما تعهد أنصاره بمواصلة «المسيرة الطويلة»، التي أطلقها نحو إسلام آباد والهادفة للضغط على الحكومة لتنظيم انتخابات.

هجوم الخميس على موكبه الذي نفذه كما يبدو رجل مسلح واحد، أوقع قتيلا وعشرة جرحى على الأقل، ما زاد التوتر في بلد غارق في أزمة سياسية عميقة منذ إقصاء خان عن السلطة في إبريل، وفق وكالة «فرانس برس».

ونجم الكريكت السابق «في حالة مستقرة وفي وضع جيد»، في مستشفى في لاهور (شرق) كما أعلن الجمعة طبيبه فيصل سلطان، للوكالة الفرنسية.

- إصابة رئيس وزراء باكستان السابق في محاولة اغتيال

وكان خان (70 عاما) أطلق الجمعة «مسيرة طويلة» ضمت الآلاف من أنصاره بين لاهور والعاصمة إسلام آباد، للضغط من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، وهي المحطة الأولى على طريق عودته إلى السلطة التي يأمل بها.

وأصيب خان برصاصة على الأقل في قدمه اليمنى حين أطلق مسلح، رشقا بمسدس أوتوماتيكي على حاوية شاحنة، كان خان يلقي منها خطاباته أمام الحشود منذ بدء المسيرة.

«كل الذين كانوا في الصف الأمامي أصيبوا»

ووقعت محاولة الاغتيال فيما كانت الشاحنة تسير ببطء أمام حشد كبير، تجمع في وزير آباد على بعد نحو 170 كلم شرق العاصمة.

وقال وزير الإعلام السابق في حكومة خان، فؤاد شودري، لوكالة «فرانس برس»، «كل الذين كانوا في الصف الأمامي أصيبوا».

وأوضح رؤوف حسن، وهو أحد المستشارين المقربين لخان لوكالة «فرانس برس»، «كانت محاولة قتل، محاولة اغتيال».

«المسيرة الطويلة من أجل الحرية الحقيقية ستستمر»

وأوضح شودري أن مسؤولي حزب خان، سيجتمعون الجمعة لبحث الاستراتيجية الواجب اتباعها بشأن «المسيرة الطويلة»، ووعد في الوقت نفسه بأنها ستستمر.

وكتب في تغريدة «المسيرة الطويلة من أجل الحرية الحقيقية ستستمر، والحركة في سبيل حقوق الشعب أيضا الى حين صدور إعلان بشأن الانتخابات».

وأقصي خان، بطل الكريكت السابق، عن السلطة في أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، بعد انشقاق بعض شركائه من التحالف، ومنذ ذلك الحين يواصل المطالبة بتنظيم انتخابات فورية مراهنا على شعبيته التي لم تتغير، من أجل الحصول على ولاية ثانية.

وتفضل الحكومة انتظار الموعد المقرر في أكتوبر 2023، لكي تعطي لنفسها الوقت لإنهاض الاقتصاد وجعله موضوعا رئيسيا في الحملة.

وصباح الجمعة أصبحت شاحنة خان مسرح جريمة، وجرى إغلاق الموقع ويحيط به عناصر أمن فيما تعمل الشرطة في المكان، وخلال الليل، تجمع آلاف من أنصار خان في المكان وحمل كثيرون منهم لافتات عليها شعارات سياسية.

وقالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب، إن المهاجم اعتقل، فيما انتشر على الإنترنت شريط اعتراف مفترض.

ويتحدث رجل في الفيديو الذي سجل على ما يبدو في مركز للشرطة، ويقول «فعلت ذلك لأنه (خان) يضلل الجمهور، حاولت قتله، بذلت قصارى جهدي»، مضيفا أنه كان غاضبا لأن الموكب وضع موسيقى أثناء الآذان.

تاريخ من الاغتيالات

وشهد تاريخ باكستان الحديث عدة اغتيالات سياسية، فيما أعادت محاولة اغتيال خان إلى الأذهان ذكرى الاعتداء الذي أودى في العام 2007 بحياة بينظير بوتو، أول امرأة في العصر الحديث تتولى رئاسة الوزراء في بلد مسلم، ولم يتم التعرف بعد على منفذي العملية.

وجرى آنذاك إطلاق النار وقام انتحاري بتفجير نفسه قرب سيارتها، فيما كانت تحيي مناصريها في روالبيندي، وكانت قد عادت إلى باكستان قبل أسابيع للمشاركة في الانتخابات بعد عدة سنوات في المنفى.

ورغم إقصائه عن السلطة، لا يزال خان يحظى بتأييد شعبي كبير، فمنذ إبريل نظم تجمعات كبرى في كل أنحاء البلاد شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص من أجل الضغط على الائتلاف الحاكم الهش.

«الموت في سبيل البلاد»

ويواصل خان التأكيد على أن سقوطه كان نتيجة «مؤامرة» دبرتها الولايات المتحدة، وينتقد بشدة حكومة شهباز شريف الحالية وكذلك المؤسسة العسكرية.

ووصل خان إلى السلطة في 2018 على أساس حملة لمكافحة الفساد، وأيدته قاعدة ناخبة سئمت من سيطرة أحزاب تقودها عائلات على السياسة في البلاد، لكن سوء إدارته للاقتصاد وتدهور علاقته مع الجيش ساهما في الإطاحة به.

وقال خان تكرارا لمؤيديه إنه مستعد «للموت في سبيل البلاد»، كما أن مساعديه حذروا منذ فترة طويلة من تهديدات غير محددة لحياته.