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زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب بردّ «قاس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 09:04 مساء
زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب بردّ «قاس»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد اتهامات موسكو في شأن استعداد كييف لاستفزازات عبر استخدام «قنبلة قذرة»، الأمر الذي أكده وزير الدفاع الروسي خلال مباحثات هاتفية مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن اعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن»، بحسب «فرانس برس».

استخدام «قنبلة قذرة» ضد القوات الروسية
ونفت أوكرانيا الأحد التخطيط لاستخدام «قنبلة قذرة» ضد القوات الروسية بعدما اتهمها وزير الدفاع الروسي بأنها تعتزم اللجوء الى هذا السلاح خلال مشاورات هاتفية مع نظرائه الأميركي والفرنسي والتركي والبريطاني.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «أكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام قنبلة قذرة هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة»، وفق «فرانس برس».

استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع»
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ناقشا الموقف في أوكرانيا في اتصال هاتفي اليوم الأحد. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، كرر المخاوف التي عبر عنها لوزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق اليوم الأحد، بشأن احتمال استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع» لتصعيد الصراع.

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كما ناقش الوزير الروسي و ونظيره الأميركي لويد اوستن الأحد هاتفيا الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ثاني مكالمة هاتفية بينهما في أقل من أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «وزيري الدفاع بحثا الوضع في أوكرانيا». وفي وقت سابق الأحد، أجرى شويغو مشاورات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والتركي والبريطاني.

رفض وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأحد الموقف الروسي القائل إن الدول الغربية تسهيل تصعيدا للحرب في أوكرانيا.

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