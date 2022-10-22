ضربات روسية جديدة تستهدف منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة -أوكر-إينيرغو، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية «نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا»، مضيفة أن «نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 أكتوبر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه كتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على تيليغرام، «هجوم صاروخي آخر من الإرهابيين الذين يقاتلون ضد البنية التحتية المدنية والشعب».

وفي غضون ذلك، قال قائد شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا فوق المنطقة، ونشر صورة تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من غابة، قال إن حطام الصاروخ سقط فيها، وفق وكالة «يورو نيوز».