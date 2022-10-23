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وزير الدفاع الروسي ونظيره البريطاني يبحثان التطورات الأوكرانية في مكالمة هاتفية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 04:29 مساء
وزير الدفاع الروسي ونظيره البريطاني يبحثان التطورات الأوكرانية في مكالمة هاتفية
صورة مركبة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره البريطاني بن والاس. (الإنترنت)
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تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا الأحد إلى نظيره البريطاني بن والاس وبحثا الوضع في أوكرانيا، وفق ما أفاد الجيش الروسي في بيان.

وجاءت هذه المكالمة بعدما اتصل شويغو بنظيريه الفرنسي والتركي. وأورد البيان أن الوزير الروسي أبلغ الى نظيره البريطاني «قلقه المتصل» باستفزازات محتملة من جانب أوكرانيا عبر استخدام «قنبلة قذرة+»، وفق «فرانس برس».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق إن وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ناقشا الموقف في أوكرانيا في اتصال هاتفي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، كرر المخاوف التي عبر عنها لوزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق اليوم الأحد، بشأن احتمال استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع» لتصعيد الصراع، بحسب وكالة «يورو نيوز».

تدمير مستودع يحتوي على 100 ألف طن من الوقود
أكد الجيش الروسي الأحد، أنه دمّر مستودعاً يحتوي على 100 ألف طن من الوقود المخصص للطيران الأوكراني، بالإضافة إلى مخازن ذخيرة وخزان نفط يضم وقود ديزل للمركبات العسكرية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «دُمّر مخزن يضم أكثر من 100 ألف طن من الوقود التابع للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة سميلا في منطقة تشيركاسك».

-  ضربات روسية جديدة تستهدف منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا
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واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو السبت بشن «هجوم كثيف» عبر إطلاق 36 صاروخا على بلاده ليل الجمعة السبت. وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجوما كثيفا بإطلاق 36 صاروخا»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة -أوكر-إينيرغو، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية
وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوات الروسية «نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا»، مضيفة أن «نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 أكتوبر».

من جانبه كتب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، على تيليغرام، «هجوم صاروخي آخر من الإرهابيين الذين يقاتلون ضد البنية التحتية المدنية والشعب».

وفي غضون ذلك، قال قائد شرطة منطقة كييف، أندريه نيبيتوف، إن القوات الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا فوق المنطقة، ونشر صورة تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من غابة، قال إن حطام الصاروخ سقط فيها، وفق وكالة «يورو نيوز».

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