كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا آخر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الجمعة (بالتوقيت المحلي)، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي.

وقبل نحو ساعتين من ذلك، أفادت «يونهاب» عن تحليق عشر طائرات حربية كورية شمالية على مقربة من الحدود مع كوريا الجنوبية ما دفع سيول إلى إرسال مقاتلات، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ. وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها طائرات حربية كورية شمالية طلعات خلال أسبوع.

وأمس الأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.