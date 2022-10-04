البيت الأبيض: نتشاور مع حلفائنا للرد على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة تتشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية للردّ «بقوة» على إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء، صاروخا بالستيا حلّق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

وأجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، محادثتين منفصلتين مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي لبلورة ردّ «دولي مناسب وقويّ»، مجددا التزام الولايات المتّحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

إدانة عسكرية

وندّدت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالواقعة، مؤكّدة أيضا «التزام واشنطن الراسخ باللدفاع عن اليابان وكوريا» الجنوبية.

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وقالت القيادة العسكرية في بيان إنّ «الولايات المتّحدة تدين هذه الأعمال، وتدعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أيّ عمل آخر غير قانوني ومزعزع للاستقرار»، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

رصد الصاروخ

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستياً غير محدد، في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ، في وقت تكثّف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه الشرق»، كما أكد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية.