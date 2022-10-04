رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنّ بلاده «تدين بشدّة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلّق على الأرجح فوق أراضيها الشمالية قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وقال كيشيدا للصحفيين إنّ «صاروخاً بالستياً عَبَر على الأرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. إنّه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكرّرة وحديثة لصواريخ بالستية. نحن ندين بشدة هذا الأمر»، حسب وكالة «فرانس برس».

رصد الصاروخ

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستياً غير محدد، في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ، في وقت تكثّف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه الشرق»، كما أكد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية.

صافرات الإنذار في منطقتين يابانيتين

وأطلقت السلطات اليابانية صافرات الإنذار في منطقتين تقعان الجزر الشمالية، حيث عبر الصاروخ أجواءهما.

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وقالت الحكومة في بيان، «كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض».