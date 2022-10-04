اليابان تدعو سكان منطقتين للاحتماء من صاروخ كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت السلطات اليابانية، صباح الثلاثاء، تحذيراً إلى سكان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 (22:29 ت غ الإثنين) إنّ «كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض».

من ناحيتها، أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية «إن إتش كي» أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

- سيول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد، في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ في وقت تكثّف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه الشرق»، من دون مزيد من التفاصيل.