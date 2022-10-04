رئيس كوريا الجنوبية يعد بـ«ردّ حازم» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، بـ«ردّ حازم» على إطلاق بيونغ يانغ فجر الثلاثاء، صاروخا بالستيا متوسط المدى، حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان، إنّ هذه التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية هي «استفزاز» جديد «ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة، وقد أمر (يون) بردّ حازم و(باتّخاذ) إجراءات مناسبة بالتعاون مع الولايات المتّحدة والمجتمع الدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».

إدانة يابانية

وبالمثل، دان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا قائلا إن الصاروخ «عَبَر على الأرجح فوق بلداه قبل أن يسقط في المحيط الهادئ».

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وتابع كيشيدا: «إنّه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكرّرة وحديثة لصواريخ بالستية. نحن ندين بشدة هذا الأمر».

رصد الصاروخ

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستياً غير محدد، في حلقة جديدة من مسلسل التجارب التي تجريها بيونغ يانغ، في وقت تكثّف فيه سيول مناوراتها العسكرية المشتركة مع واشنطن.

وقالت رئاسة الأركان في سيول إنّ «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه الشرق»، كما أكد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية.